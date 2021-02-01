شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تتغزل فى والدتها أصالة: بعض الرومانسية مع روحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا بصحبة والدتها أصالة أثناء تواجدهما في جدة بالمملكة العربية السعودية، معلقة :"بعض الرومانسية مع روحي في جدة".



شام الذهبي تتشر صورا مع والدتها عبر انستجرام

وخطفت الفنانة أصالة الأضواء على السوشيال ميديا بعد نشر ابنتها شام الذهبي، صورها معها في أجواء مبهجة، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت شام الذهبي، صورة لها عبر انستجرام خلال ساعات الصباح أثناء تواجدها في السعودية، معلقة :"هل تعلم أن اللون الذي تختار ارتدائه كل صباح يعكس حالتك المزاجية دون وعي؟ اللون الوردي الفاتح يعني أننا مرتاحون، وأنا في السعودية".



أصالة وابنتها شام الذهبي

وفي وقت سابق، وجهت شام الذهبى، رسالة حب ودعم لوالدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت شام صورتين تجمعهما، وكتبت عليها قائلة: "حبي لك لا يوصف، انتى كل شيء، أنت الحب والعطاء والتسامح والسعادة والصدق أنتى الحقيقة والوضوح والقوة، أنت كل شيء، بطلتى الخارقة".

وعلقت الفنانة أصالة، قائلة: "يا نور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زيادة بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك، الله يحفظلي يا دنيتي الحلوة وأجملّ استثماراتي".



أصالة في جدة



الفنانة أصالة



النجمة أصالة وشام الذهبي



شام الذهبي وأصابة