شهيرة .. ظهرت بدون "حجاب" وأحمد زكي سبب في زواجها من محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الكبيرة شهيرة بعيد ميلادها الـ،72، اليوم، إذ أنها من مواليد 1 فبراير عام 1949.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنانة شهيرة:

- اسمها الحقيقي عائشة محمد أحمد حمدي.

- تخرجت من معهد الفنون المسرحية عام 1969.

- أسست شركة للإنتاج ومثلت في هذه الأفلام.

- التقت بالفنان محمود ياسين عام 1969، وتزوجا في 1970 وأنجبت منه رانيا وعمرو.

- من أشهر الأفلام التي شاركت بها شهيرة :"الحب بين قوسين"، "خبطة العمر"، "عودة الهارب"، "الجلسة سرية"، "رحلة الشقاء والحب"، "شقة في وسط البلد"، "أنا وأبنتي والحب"، صور ممنوعة"، "وصمة عار".

- قدمت شهيرة مسلسلات قليلة أبرزها :"الكهف والوهم والحب"، "الزوجة آخر من يعلم"، "كائن اسمه المرأة"، مسلسل "اليقين" مع زوجها الفنان محمود ياسين.

- اعتزلت المجال الفني عام 1993 وارتدت الحجاب، ثم عادت عام 1996 لتقديم أحد البرامج الدينية في قناة أقرأ.

- في 2019 ظهرت شهيرة بدون "حجاب" مع الفنانة سهير رمزي، خلال افتتاح أحد البازارات.

- كشفت الفنانة شهيرة، عن الحوار الذي دار بينها وبين زوجها الراحل محمود ياسين داخل سيارة الموتى.

- وقالت شهيرة ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "فضلت أتكلم مع محمود عادي جدًا وأقوله أوعى تتخض؛ لأنك أنت حلو، وأعمالك حلوة، هيجيلك ملكين وهيسألوك ٣ أسئلة (من ربك وما دينك ومن نبيك).. وأنت ياما مدحت في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا عارفة إنك هتكون في مكان كويس، وقعدت أكلمه كأنه مش في الصندوق وموجود قدامي".

- قالت الفنانة شهيرة، إن أحمد زكي كان سبب زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين.

- وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "أحمد زكي كان صديقي وزميلي في معهد التمثيل، وحكيتله في بداية علاقتي بمحمود، قالي: يعني هو ناوي يتجوز؟ قولتله: المشكلة فيّا أنا عشان مش عايزة أتجوز، قالي: يبقى متخرجوش مع بعض، واتخانقت أنا وأحمد، وفجأة لقيته راح لمحمود قاله: شهيرة دي أختي وناوي تتجوزها ولا لأ، قاله أيوه طبعا".

تابعت: "محمود ياسين كان راجل ومش بيلف ويدور وكلمته واحدة"، لافتة إلى أن محمود ياسين كان أول قصة حب في حياته، موضحة أنه من بدأ بالاعتراف لها بحبه، موضحة أنها كانت تغار عليه من أي إنسانة وليس فنانة بعينها.

استكملت: "كان بيحترم كل زميلاته جدا، واحد في نجوميته دي كان سوا الهوايل، أهم ما فيه كان أنه محترم ومؤدب ومش معنى كده أنه ملاك، وكان ممكن يعجب بحد".