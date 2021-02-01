خاص| شقيق كريم محمود عبد العزيز يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، وذلك بعد مروره بوعكة نُقل على إثرها أمس لأحد المستشفيات.

وأكد نجل الراحل محمود عبد العزيز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن شقيقه "كريم" في المنزل منذ مساء أمس، لافتا إلى أنه في حالة جيدة.

وقال محمد محمود عبد العزيز مساء الاثنين: "كريم في البيت الحمد لله، وبقى زي الفل ونشكر الله على كل حال، وأشكر الجمهور على سؤاله واهتمامه".

وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، كشف أمس الأحد، عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر عبد العزيز، صورة لـ"كريم" وهو مستلقي على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال"، وذلك قبل أن يكشف عن مروره بأزمة صدرية تنفسية شديدة.

وينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.