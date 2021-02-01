هنا الزاهد بالحجاب في كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لها من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر".

وظهرت "هنا" في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهي ترتدي الحجاب، وعلّقت: "استنوا شخصية (مريم) من مسلسل (حلوة الدنيا سكر).. من أكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم.. قريبا".

وتقدم هنا الزاهد خلال بطولتها المطلقة الأولى "حلوة الدنيا سكر"، 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" يشارك في بطولته النجوم: محمد كيلاني، محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.