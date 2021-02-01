فن ومشاهير

"ربنا يحفظكم ويحميكم".. حميد الشاعري ينشر صورة له مع أولاده الثلاثة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم الكبير حميد الشاعري، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع أولاده الثلاثة "نديم ونبيلة ونورا"، داعيا أن يحفظهم الله له من كل سوء.

ونشر الشاعري، الصورة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "مع أولادي.. نديم ونبيلة ونورا.. ربنا يحفظكم ويحميكم من كل سوء وشر".

ومن جانب آخر، طرح حميد الشاعري في نهاية 2020، ألبوم "أنا بابا" الذي يعود به للساحة الغنائية بعد 14 عاما منذ ألبوم "روح السمارة" من إنتاج شركة عالم الفن عام 2006.

وتعاون حميد الشاعري في الألبوم مع عدد كبير من المبدعين، من بينهم صابر كمال وبلال سرور وعزيز الشافعي وطارق عبدالجابر وتوما ونديم الشاعري ورامي جمال وغيرهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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