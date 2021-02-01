"أبو حفيظة" يعود من جديد.. موعد عرض برنامج "أسعد الله مساءكم" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعود النجم الكوميدي أكرم حسني ليُطل مجددا على جمهوره عبر شاشة "MBC مصر"، في الموسم الرابع من برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يعرض حصريا في سهرة كل سبت، بدءً من يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً.

تنطلق الحلقات الكوميدية الساخرة الجديدة مع الشخصية الشهيرة "سيد أبو حفيظة"، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المختلفة فى المجتمع المصرى ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر.

ويستقبل البرنامج خلال حلقات الموسم الرابع نخبة من النجوم منهم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ونيللي كريم، وهشام عباس، وحسن الرداد، وشيكو، وهشام ماجد، والمطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم.

يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على"MBC مصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، ويبدأ عرض الموسم الرابع 6 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".