وفاة محمد عبدالنبي مخرج فوازير نيللي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي المخرج محمد عبد النبي، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وقالت ابنته أسماء عبدالنبي في تصريح خاص لمصراوي، إن والدها سيدفن بمسقط رأسه بمحافظة قنا، لدفنه بمدافن العائلة

وأوضحت أنه سيقام عزاء في محافظة قنا، ثم عزاء في القاهرة .

يذكر أن، المخرج محمد عبد النبي، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1982، واشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وخاصة فوازير رمضان وعمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ترأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

ومن أهم أعماله مسلسل "التخطيط الحلزوني" و"المسحراتى" و"بياع المواويل" و"البحث عن شمندل" و"مدينه الأبواب المسحورة" و"عفوا هذا حقي"، وفوازير "حليمة" و"إعلام هند وفانيليا" و"رحلة فطوطة السحرية" و"ألف ليلة وليلة" "عروس البحور" ومسرحيه "زكي غبي جدا"، فوازير نيللي "أم العريف".