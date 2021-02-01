للمرة السادسة … أميركي يربح مبلغا كبيرا عبر اليانصيب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 4:27 مساءً

للمرة السادسة، استطاع أميركي الفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب البالغة قيمتها 250 ألف دولار أمريكي.

وقال بريان موس، الفائز بالجائزة إنه يشارك في اللعبة بانتظام، لأنه يعلم أن أرباحها تعود بالنفع على مدارس أيداهو.

هذا ونقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية، عن اللجنة المسؤولة عن تنظيم اليانصيب، قولها إن موس فاز بجائزة من لعبة الكلمات المتقاطعة في سادس فوز له بذلك اليانصيب، إلا أنه لن يكون المستفيد الوحيد حيث سستتفيد بعض مرافق المدينة العامة من أرباح الجائزة.

حيث يذهب قسم من الجائزة إلى مدارس أيداهو العامة و”صندوق البناء الدائم”، الذي لطالما دعم المرافق التي تديرها الولاية، مثل كليات وجامعات أيداهو، منذ تأسيسه.

وأشار موس إلى أنه يخطط لادخار مكاسبه جانباً وتخصيصها لمصاريف تعليم ابنته.

يذكر بأن مواطنا أمريكيا تمكن منذ أيام من الفوز بثاني أكبر جائزة في تاريخ مسابقة اليانصيب في الولايات المتحدة التي جنى من خلالها مبلغ مليار دولار، بحسب “سبوتنيك”.