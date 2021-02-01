شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom بعد إعادة طرحه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور العرض السينمائي إعادة عرض الجزء الثاني من السلسلة الشهير Jurassic World: Fallen Kingdom، وحقق الفيلم 118 ألف دولار فقط، فور إعادة عرضه منذ بداية عام 2021، وتستكمل أحداث الجزء الجديد من السلسلة الجزء السابق منه، والذى انتهى بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التى وقعت عليها الأحداث فى محاولة لإنقاد عدد من الحيوانات التى تبقت على الجزيرة، بعد إطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتُظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثياً يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.

وكان موقع ديدلاين أكد أن فيلم Jurassic World: Dominion الجزء الجديد من السلسلة هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة المتحدة بعد تفشي فيروس كورونا.