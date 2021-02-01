شكرا لقرائتكم خبر عن سيد جبر ينتهى من تصوير مسلسل "ولد وبنت على النت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان سيد جبر من تصوير الفيلم السينمائي الجديد "ولد وبنت على النت" مع الفنانة ندى بسيوني وبطولة تامر القاضي وعليا الحسيني وندى سلامة ومجدى إدريس وتأليف ماجد عرفة وإخراج تامر حطب.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي بوليسي حول المشاكل التي يسببها الإنترنت وما يتم من نصب على المواطنين خلال العديد من مواقعه، كما يتناول الفيلم عمليات القرصنة وعمليات سرقة وصلات النت إلى جانب اللعب بأحلام الشباب من خلال الإعلانات الكاذبة التي تروجها بعض مواقع الإنترنت.

الفنان سيد جبر خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل في المسرح والسينما ومن أعماله السينمائية "حلق حوش" مع ليلي علوي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين ولمع فى العديد من المسرحيات مع النجم سمير غانم ويتميز بتلقائيه خاصة على خشبه المسرح، ومؤخرًا قدم مسرحية "سيد درويش" وقام بدور كراوية القهوجي وهي شخصية حقيقية في حياة الفنان الراحل سيد درويش .