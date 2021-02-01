شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكشف عن صورة مع زوجته الراحلة بعرض مسرحية هاملت قبل 46 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورة جمعته مع زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، منذ نحو 46 عاما، وتحديدا منذ عرض مسرحية هاملت، للكاتب والأديب الإنجليزى وليم شكسبير، التى عرضت خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، ونشر صبحى، الصورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها قائلا: "مع زوجتي نيڤين رامز -رحمها الله- أثناء مسرحية هاملت عام 1975".



محمد صبحى وزوجته الراحلة فى هاملت

مسرحية هاملت، عرضت فى سبعينيات القرن العشرين، وهى من بطولة كوكبة من النجوم منهم محمد صبحى، نيفين رامز، هناء الشوربجى، عبد الله إسماعيل، عبد المنعم عيسى، عماد رشاد، فتحى إبراهيم، مجدى سعيد، أحمد ماهر، جميل برسوم، حسن أحمد، حسام الدين مصطفى، إخراج مسرحى محمد صبحى، إخراج تلفزيونى نور الدمرداش.

وسبق وأحيا الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرى ميلاد زوجته الراحلة نيفين حسين رامز، فى يناير الماضى، معربا عن اشتياقه وحبه لها، مشيرا إلى أنه يفتقدها وأن العالم أصبح قبيحا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعتهما، أتبعها قائلا: "حبيبتى.. النهاردة يوم ميلادك 8 يناير، كل لحظة فى رحمة ومغفرة وسكينة".

وأضاف صبحى "أفتقدك وأفتقد العالم بغيرك، لكن ما يريحنى أنك رحلتى فى وقت فيه العالم أصبح قبيحا، وما يعيننى بعدك هو كل لحظة وكل يوم وكل كلمة كانت بيننا.. أحبك".