وفاة مخرج الفوازير محمد عبدالنبي.. صور خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الإثنين، المخرج المصري محمد عبدالنبي، عن عمر يناهز 70 عاما.

وذاعت شهرة المخرج محمد عبدالنبي بفضل أعماله الاستعراضية، خاصة فوازير رمضان.

كما عمل مديرا عاما للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وترأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.





ومن أهم أعماله فوازير حليمة، العيال اتجننت، تياترو، إعلام هند وفانيليا، كنز الكنوز، الدنيا لعبة، قيس وليلى في مدينه العربية، أم العريف، عجائب صندوق الدنيا، رحلة فطوطة السحرية، وألف ليلة وليلة "عروس البحور".





وأخرج مسرحيتي "ملاعيب" و"زكي غبي جدا".

وتضم قائمة أعماله أيضا مسلسل "التخطيط الحلزوني"، "المسحراتي"، "بياع المواويل"، "البحث عن شمندل"، "مدينه الأبواب المسحورة"، "عفوا هذا حقي" و"هو وغيره".





ولد محمد عبدالنبي في 18 أكتوبر 1951، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1982.

وكان قد حصل على ليسانس دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1974.