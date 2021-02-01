شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف سر دراستها للحقوق وتعلن تجاوزها الاختبارات: قولوا لى مبروك نجحت..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة زينة متابعيها على موقع إنستجرام، بالمباركة لها بعدما نجحت فى امتحانات كلية الحقوق، حيث حرصت على توجيه الشكر لشقيقتها بعدما وقفت بجانبها طيلة الفترة الماضية، وكتبت: أولا تقولوا مبروك لأني نجحت الحمد لله فى كلية الحقوق".



زينة على انستجرام

ثم تابعت : "أختي اقنعتني أدرس حقوق وكنت مضايقه إنى أخدت الخطوة دى لأني طبعا ما عنديش وقت وكانت مسئولية كبيرة، بس دلوقتي فرحانة أوي الحمد لله وبشكر اختي على تحملها ليا ووقفتها جنبي كالعادة بجد أنا من غيرك ولا حاجة".



الفنانة زينة

من ناحية أخرى سبق وظهرت النجمة زينة في آخر ظهور لها بإطلالة كاجوال، فى وقت سابق من الشهر الماضى، وذلك من خلال صورتين وصفتهما بأنهما الأفضل لها في عمرها، وكتبت: "أحلى صورتين في عمرى"، وما إن نشرتهما حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها الذين تفاعلوا معها بصورة كبيرة، ودعوا لأبنائها.



زينة فى صورة أخرى

وفى سياق آخر سبق وتضامنت الفنانة زينة مع صديقتها يسرا اللوزى، بعد وصفها أحد المتابعين لها عبر حسابها على انستجرام، بأنها "أم الطرشة"، معربة عن فخرها بها، وشنت هجوما على المتابع المتطاول، قائلة: "انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أى مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجارى".

وقالت زينة، عبر حسابها على إنستجرام: "عارفين يعنى إيه أم، يعنى حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسئولية وحاجات كتير مالهاش وصف، عارفين يعنى إيه طفل أو طفلة، يعنى مستقبل وحياة وعمر جاى وتفاؤل وحب، عارف يعنى إيه تعاير طفلة يعنى الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كدة، يعنى أنت لا شيطان ولا بنى آدم، أنت حاجة مالهاش وصف".