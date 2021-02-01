شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي يوجه نصائح لمتابعيه بمناسبة عيد ميلاده.. اعرف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد هنيدى، على التفاعل مع متابعيه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك حينما توجه بالنصيحة للشباب وتحديدًا في سن العشرين، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث أوضح فى تدوينة أنه سيوجه النصائح لمتابعيه بنقل أبرز ما أعجبه عبر حسابات مجهولة.

وكتب هنيدى بطريقته الكوميدية: "النهاردة عيد ميلادي، واليوم تقديرا ليكم هبتدى أديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة إتمامي لعامي الثلاثين، والنصحية الأولى، نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك".

وتابع: "جدد أحلامك المركونة، أو اللي تحطمت، ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شيء يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا".

محمد هنيدى على فيس بوك

من ناحية أخرى، حرص النجم أحمد سعد، على تهنئة النجم محمد هنيدى بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم وكتب سعد على صفحة الإنستجرام "في يوم ميلادك الحياة زادت خفة دمها".

ويحتفل نجم الكوميديا محمد هنيدى، بعيد ميلاده، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير، والذى استطاع أن يعيد السينما الى مكانتها مرة أخرى بعد سقوطها في أواخر التسعينات فهو فتح لجيله المجال لتحقيق النجاح، وأستطاع أن ينجح في كل أدواره التي قدمها للجمهور ولم يكن هذا النجاح من فراغ فهو كان الشاب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته وبدأت بأدوار بسيطة في السينما حتى أصبح من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى.