شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان ينضم إلى فريق عمل مسلسل "المداح" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان خالد سرحان إلى فريق عمل مسلسل "المداح" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ويجسد خالد أحد الأدوار المهمة في العمل الذى يجرى حاليا ترشيح عدد من الأبطال له استعدادا لتصويره خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سرحان تألقه في مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى على قنوات الحياة وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويشارك خالد سرحان مع نشوى مصطفى وسلوى عثمان وناهد رشدى ومحمد عبد الجواد ومجموعة من الشباب الفائزين فى مسابقة إبداع الجامعات في المسلسل الإذاعى "بينى وبينك"، الذى يناقش العديد من القضايا التى تهم الشباب، خاصة ما يتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعى كوميدى تكتبه الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام ويخرجه صفى الدين حسن، الذى تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة حيث يشارك فيه عدد من ذوى الهمم و القدرات الخاصة .