شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد هنيدى.. نجم الكوميديا أصيب بالدهشة لنجاح "إسماعيلية رايح جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم محمد هنيدى الذى حقق شهرة كبيرة ونجاح أكبر لما قدمه من أعمال مميزة خلال مسيرته الفنية، بعدما قام ببطولة أفلام اعتبرها محبيه بمثابة علامات في تاريخ السينما، وواحدة من تلك العلامات فيلم "اسماعيلية رايح جاى" الذى حطم كافة الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات خلال فترة عرضه، ورغم النجاح الكبير الذى حققه الفيلم، إلا أن هنيدى، روى فى لقاء سابق ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع إسعاد يونس، كواليس ربما لا يعلمها كثيرون، حول شعوره بعدم نجاح الفيلم بتلك الصورة، بل وزاد على ذلك حينما أكد أنه كان يرى أن الفيلم ضعيف سينمائياً، وبالتالى كان لا يهتم بطرحه فى دور العرض خاصة مع تمثيله وقتها فى فيلم مع الراحل أحمد زكى ممثلاً بفيلم "البطل"، وبالتالى تخيل أن "اسماعيلية رايح جاى" لن يحقق هذا النجاح الكبير.

وأضاف هنيدى خلال حواره أن كل من كانوا في الفيلم لم يتخيلوا هذا النجاح الذى اندهش منه حينما اتصل به المخرج سعيد حامد، وطالبه بضرورة النزول ليشاهد الحالة الذى أحدثها الفيلم، وهو ما حصل فعلاً حينما لم يتمكن من دخول السينما بسبب الزحام.

الجدير بالذكر أن فيلم "إسماعيلية رايح جاى" من بطولة محمد فؤاد، محمد هنيدى، حنان ترك، وموسيقى تصويرية ليحيى الموجى، وسيناريو وحوار أحمد البيه، ومن إخراج كريم ضياء الدين.