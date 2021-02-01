شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى بعد عرض "بحب السيما" على نتفليكس: مثال للعمل المتكامل ومبسوطة أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة ليلى علوى، عن سعادتها بعد عرض فيلمها "بحب السيما" على منصة "نتفليكس" بعد 17 عاما من عرضه الأول بدور السينما، مؤكدة أنه مثال للعمل المتكامل الناجح، الذى اشتغل فيه جميع عناصر بنجاح.

ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، صورًا من الفيلم، أتبعتها بالقول: "بحب السيما مثال للعمل المتكامل الناجح اللى اشتغل فيه كل عناصره بنجاح، بداية من سكريبت قوى لرؤية مخرج عظيم لإنتاج ضخم وممثلين عظماء، كل واحد ادى دوره وترك علامة فيه".

وأضافت ليلى: "مبسوطة أوى أنه فيلم بحب السيما هايبدأ عرضه على نتفليكس بعد 17 سنة من عرضه الأول، أتمنى تشوفوه تانى وتستمتعوا بيه".



ليلى علوى

فيلم "بحب السيما"، عرض لأول مرة يوم 9 يونيو عام 2004، من بطولة ليلى علوى ومحمود حميدة ومنة شلبى وإدوارد وعايدة عبد العزيز ورءوف مصطفى، من تأليف هانى فوزى، إخراج أسامة فوزى، وتدور أحداث الفيلم حول حياة أسرة مسيحية فى مصر فى الستينيات، تتكون من الزوجة التى تعمل ناظرة مدرسة ابتدائية، والزوج الموظف لكنه متزمت دينيًا، أما الابن الأصغر فهو طفل عاشق للسينما، لكنه يصطدم بوالده الذى دائما ما يخيفه بالنار التى سوف يلقى فيها يوم القيامة، بحجة أن السينما حرام، وتتوالى الأحداث.