شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقتحم منزلاً بالسلاح فى أول تيزر لمسلسله "موسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، تيزر أول قصير من مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، كترويج للعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وظهر "رمضان" في التيزر مترديًا الجلابية الصعيدي ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل.

وبدأ محمد رمضان وأسرة مسلسل "موسى"، اليوم الإثنين تصوير عدد من المشاهد الخارجية في أسوان، وتستغرق هذه المشاهد 4 أيام لاسيما وأن أحداث العمل تدور في إطار صعيدي، على أن يعود فريق العمل للقاهرة بعد ذلك لاستئناف التصوير مباشرة لسرعة إنجاز الديكورات الأساسية التي تم تجهيزها لمناسبة الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث التي تعود إلى فترة الأربعينات.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.