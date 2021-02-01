الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنظم استفتاء لاختيار أفضل 5 أفلام في 2020

القاهرة - سامية سيد - كشفت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن تنظيم أول استفتاء جماهيرى لاختيار أفضل خمسة أفلام مصرية انتاج 2020، وسوف توزع الجوائز في موعد يحدد بعد انتهاء حظر تنظيم الحفلات بسبب تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع