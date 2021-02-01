شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنظم استفتاء لاختيار أفضل 5 أفلام في 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن تنظيم أول استفتاء جماهيرى لاختيار أفضل خمسة أفلام مصرية انتاج 2020، وسوف توزع الجوائز في موعد يحدد بعد انتهاء حظر تنظيم الحفلات بسبب تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا.
وتضم قائمة أفلام 2020 المتنافسة التالي..
1- دفع رباعى ..إخراج أيهاب عبد اللطيف
2- بنات ثانوى..إخراج محمود كامل
3- يوم وليلة ..إخراج أيمن مكرم
4- دماغ شيطان ..إخراج كريم إسماعيل
5- لص بغداد ..إخراج أحمد خالد موسى
6- رأس السنة –إخراجمحمد صقر
7- صندوق الدنيا – عماد البهات
8- بعلم وصول ..إخراج هشام صقر
9- الغسالة ..إخراج عصام عبد الحميد
10 – توأم روحى ..أخراج عثمان ابو لبن
11- الحوت الأزرق-إخراج علاء مرسى
12- زنزانة 7-إخراج إبرام نشأت
13- الخطة العايمة –إخراج معتز التوني
14- الصندوق الأسود .إخراج محمود كامل
15- عفريت ترانزيت..إخراج ياسر هريدى
16- فيروس...إخراج اسامة عمر
17- ريما ..إخراج معتز هشام
18- خان تيولا ..إخراج وسام المدنى
19- حظر تجول ..إخراج أمير رمسيس
20 - فيلم صابر وراضي بطولة أحمد آدم
وتضم القائمة أفلام عرضت على المنصات 2020 وهي كالتالي
1 - صاحب المقام ..إخراج محمد جمال العدل
2- الحارث ..إخراج محمد نادر
3- خط الدم ..إخراج رامي ياسين