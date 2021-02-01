شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الرسمى لانطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الـ74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تعرض عدد كبير من المهرجانات العالمية للإلغاء والتأجيل بسبب جائحو كورونا " COVID-19 " ، قرر القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ 74 تأجيل الفعاليات لشهر يوليو المقبل، وقد ذكرت إدارة المهرجان فى بيان رسمى أن فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ74 ستنطلق يوم 6 يوليو وتستمر حتى 17 يوليو المقبل .

يذكر أن مهرجان كان السينمائى الدولى تم تأسيسه عام 1946 ، وتقام فعالياته عادة فى شهر مايو فى مدينة كان فى جنوب فرنسا، ويوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية " Palme d'or " لأفضل فيلم وهى الجائزة التى يحلم بها الملايين من صناع السينما حول العالم .

يعرض المهرجان الأعمال السينمائية بعدد من الأقسام منها "مسابقة الأفلام الروائية " و"خارج المسابقة الرسمية" و"الأفلام القصيرة " و"Un certain regard" و"Cinéfondation" و "Cannes Classics" .

ومن أهم فعاليات المهرجان "La Semaine de la critique " فضلا عن أسبوع النقاد وهو قسم مواز لمهرجان كان السينمائى، تم إنشاؤه عام 1962 ونظمته النقابة الفرنسية لنقاد السينما.