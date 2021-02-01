شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر إفيهات صانع البهجة محمد هنيدى فى عيد ميلاده .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم عيد ميلاد نجم الكوميديا محمد هنيدى صانع البهجة في نجوم جيل التسعينيات بشهادة الجميع نظرًا لما قدمه من أعمال مختلفة، ويتمتع هنيدى بمكانة خاصة بين جمهوره الذى يحبه ومتابعيه، ويعتبر من أكثر النجوم التي انتشرت إفيهات أعماله بشكل كبير واستخدمها بعض رواد السوشيال ميديا فى السخرية على المواقف التي يتعرض لها الإنسان في الحياة الاجتماعية.

ونذكر عدد من الإفيهات التي مازالت خالدة في ذهن الجمهور:

الحب ولع في الدرة من فيلم "عسكر في المعسكر"

هابى نيوو يير من فيلم "جاءنا البيان التالى"

"أراك توزع من مال أمك" من فيلم "يانا ياخالتى"

وربنا لأنيمك من المغرب يا صين من فيلم "فول الصين العظيم"

خليك فريش إحنا في رحلة من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"

انا قرينك يازواوى من مسرحية "حزمنى يا"

أنت بتبوس إيدى لى هو أنا والدتك من فيلم "جاءنا البيان التالى"

واستطاع النجم محمد هنيدى أن يعيد السينما الى مكانتها مرة أخرى بعد سقوطها في أواخر التسعينات فهو فتح لجيله المجال لتحقيق النجاح، وأستطاع أن ينجح في كل أدواره التي قدمها للجمهور ولم يكن هذا النجاح من فراغ فهو كان الشاب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته وبدأت بأدوار بسيطة في السينما حتى أصبح من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى.