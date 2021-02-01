نُقل العناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل الفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد سانتوس الصغير "نجل شكري الفار" أن الحالة الصحية لعمه الفنان عادل الفار، لم تتحسن بعد، موضحا أنه مازال تحت الفحص في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة نصر، بعد إصابته بغيبوبة كبدية.

سانتوس في تصريح خاص لـ،"الخليج 365"، قال:"عمي لسه تعبان جدا، ومازال في العناية المركزة بعد إصابته بالغيبوبة الكبدية، وان شاء الله يقوم بالسلامة بدعوات أحبابه".

وظهر الفنان عادل الفار منذ أيام في برنامج القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد، وأعرب عن حزنه بسبب عدم سؤال أصدقائه في الوسط الفني عنه، وقال :"محدش بيسال عليا، حسيت ان الوسط ده غدار، لآن قبل كده، كان كله بيسأل عليا، وكله عايزني، لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة".

الفنان عادل الفار بدا مشواره الفني بتقديم المنولوجات، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الآفلام، ومنها "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، ومن المسلسلات "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و "يوميات مصري"