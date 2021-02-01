موعد صلاة جنازة والدة المخرج سعيد منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج المسرحي سعيد منسي عن إقامة صلاة الجنازة لوالدته التي رحلت صباح اليوم، عقب صلاة العصر بجوار مقابر الأسرة في مدينة شربين.

سعيد أعلن عن موعد صلاة الجنازة، وكتب :" زفاف أمي للجنة بإذن الله بعد صلاة العصر من مسجد الهادي بجوار المقابر بمدينة شربين"

وكشف المخرج سعيد منسي عن وفاة والدته صباح اليوم، وكتب :"إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي رحلت، سيدة السماء والأرض، سيدة الجنة بإذن الله، من أطعمتني و ربتني وجعلت مني رجلا، بدات رحلتها للجنة بإذن الله، خفف الله أوجاعها ووحدتها، أمي في ذمة الله 1 فبراير 2021".

المخرج سعيد منسي أخرج عد مسرحيات، منها "العمى"، و"يوتيرن" من إنتاج البيت الفني للمسرح، بطولة شريف خيرالله، وهايدى عبد الخالق، وريهام أبو بكر، وميشيل ميلاد، وسوزان مدحت، وإسلام علي، وهشام فهمي، وريتا هاني، نرمين نبيل، إبراهيم بوشا.