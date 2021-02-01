"فنان رائع".. مي نور الشريف تنشر صور مع محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت مي في الصور رفقة مصفف الشعر محمد الصغير، ووالدتها الفنانة بوسي من إحدى المناسبات، علقت :"فنان رائع، أحبك".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، منذ أيام.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة الماضي، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.