فن ومشاهير

"فنان رائع".. مي نور الشريف تنشر صور مع محمد الصغير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت مي في الصور رفقة مصفف الشعر محمد الصغير، ووالدتها الفنانة بوسي من إحدى المناسبات، علقت :"فنان رائع، أحبك".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، منذ أيام.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة الماضي، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا