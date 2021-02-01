بالفيديو: تامر حسني يحدث ضجة بسبب معجبة فقدت ذاكرتها وبقيت تتذكره وحده

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 15 ثانية

قد تبدو القصة خيالية، إلا أنها واقعية وحدثت فعليا، حيث أثار مقطع مصور يجمع بين تامر حسني وإحدى معجباته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابة القصة.

ويصور الفيديو الذي شاركه تامر حسني عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إعداده لمفاجأة للمعجبة، وهي ترتيب لقاء لها معه دون علمها، وذهولها عندما شاهدته للمرة الأولى.

وقرر تامر حسني مقابلة المعجبة بعدما تأثر من قصة تجاوزها لحادث أليم تعرضت له، أسفر عن فقدانها الذاكرة لفترة وشلل تام، وأنها لم تكن تتعرف على أفراد أسرتها المقربين مثل والدها وشقيقتها، باستثنائه هو وأغانيه.

وأكدت أنها كانت ترفض تناول الطعام دون الاستماع إلى أغنية تامر حسني “الموضوع فيك”.

وحرص تامر حسني على توجيه رسالة للمعجبة مع فيديو لقائه لها، والتي عبر فيها فخره وسعادته، وأن كلامها عنه شرف كبير له، وفرحة كبيرة إلى قلبه، وهي أن يكون “داعما لها بعد الله تعالى لشفائها”، كما أعرب عن فرحته من رؤيته لها وسماعه قصتها أكتر من فرحتها بمقابلته.

كما دعا تامر حسني للمعجبة بالشفاء القريب والعاجل، وشكرها على إرادتها “العظيمة”، بحسب تعبيره، للعودة مرة أخرى إلى حياتها الطبيعية، كما اعتبر أن قصتها هي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد للأمل.

وأحدث فيديو مقابلة تامر حسني للمعجبة تفاعلا واسعا من جانب محبيه على موقع “إنستغرام”، وأشادوا بأخلاقه وعبروا عن حبهم الشديد له.

ويقترب الفيديو من حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه.

يشار إلى أن تامر حسني قدم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة، المقامة في مصر حاليا.