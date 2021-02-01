شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد هنيدى.. أبرز 10 صور متداولة لنجدم الكوميديا على طريقة الكوميكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد هنيدى اليوم بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه ممن تعلقوا بأدواره الذى قدمها خلال مسيرة فنية هائلة، نجح خلالها أن يكون واحد من أهم النجوم، كما وصفه نجوم جيله بأنه مثابة رأس الحربة التي اخترقت النجومية فقاد جيل كامل للنجاح بعد سلسلة من أفلامه الناجحة، هنيدى وبسبب النجاح الكبير له على المستوى الفني، حفرت افيهاته بجانب عشاقه ممن صاروا يستخدموا صوره بطريقة الكوميكسات، ليصبح اكثر نجم يتم تداول صور له بهذا الشكل، حيث ساهم هو نفسه في زيادة الأمر بسبب إفيهاته على السوشيال ميديا والصور الذى يقوم بنشرها ساخراً من نفسه من وقت لآخر مثلما يظهر خلال 10 صور ننشرها فى التقرير التالى سواء مما نشرها بنفسه أو استخدمها محبيه فى مناسبات مختلفة.



صورة هنيدى تعبيراً عن سوء الحال والصدمات صورة هنيدى تعبيراً عن سوء الحال والصدمات



صورة أخرى بعنوان خليك فى حالك صورة أخرى بعنوان خليك فى حالك

من ناحية أخرى حظى النجم محمد هنيدى خلال مشواره الفنى بالعديد من الأعمال الهامة، منها فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية" في عام 1998، والذى يعد "وش الخير" على كل من شارك فيه مثل أحمد السقا وهانى رمزى ومنى زكى وغادة عادل وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى وأميرة فتحى وغيرهم.



هنيدى نشر صورة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة وردة فعل الغالبية حينما يسمعوا ذلك

كما تعد مسرحية "الابندا" بنفس عام 1998، من أبرز أعماله المسرحية وشاركه في البطولة، علاء ولى الدين، شريف منير، دينا، هانى رمزى، أحمد عيد، وغيرهم، وتدور أحداثها في قالب غنائي كوميدي في حي شعبي يعيش به رمزي الذي يؤلف مسرحية ويحاول تقديمها إلى أهل الحي، إلا أن الضابط شريف يزيل الإعلان الخاص بالمسرحية.



هنيدى وصورة بعنوان : "لما تبقى مخنوق من حد" وتم تداولها بعدما نشرها عبر حسابه

ومن أهم أعمال هنيدى أيضاً الفيلم الشهير "همام في أمستردام" عام 1999 والذى حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة محمد هنيدى وأحمد السقا، أيمن الشيوى، محمود البزاوى، أحمد عيد، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، وغيرهم وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.



هنيدى فى صورة أخرى استخدمت بشكل كبير هذا بالإضافة إلى سلسلة طويلة من الأعمال الهامة، مثل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، ويا أنا يا خالتى، بالإضافة إلى أفلام أخرى مميزة حفر بها هنيدى اسمه فى تاريخ السينما المصرية.

محمد هنيدى



واحدة من أبرز صور هنيدى