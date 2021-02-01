شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد بـ"بلوفر ذهبى" فى فوتوسيشن جديد من تصوير "بحب معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد، عن صور جديدة لها من تصوير كليب أغنيتها الأخيرة "بحب معاك"، التى طرحتها مؤخرا وهى أولى أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، حيث ظهرت فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على تويتر، مرتدية "بلوفر" ذهلى اللون، أتبعته بكوبليه من كلمات الأغنية الجديدة "بحب تشوفنى من جوه.. وتقلب ضعفى ده قوة".



سميرة سعيد

واقتربت أغنية الديفا سميرة سعيد الجديدة "بحب معاك"، من نحو مليونى وصف المليون مشاهدة على مواقع اليوتيوب خلال أسبوع، وهى أولى أغانى ألبومها الجديد، من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهى الأغنية التى لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وإنستجرام.



الديفا سميرة سعيد

وتتعاون سميرة سعيد، مع الملحن بلال سرور فى أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم" متاهة"، من كلمات شادى نور، توزيع هانى ربيع، مكس ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور الذى قدم معه قبل ذلك أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادى نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".



سميرة سعيد

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتى وشادى نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدى الصديق، رضوان الأسمر، شادى محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هانى يعقوب، أمير محروس، هانى ربيع، أحمد حسام.