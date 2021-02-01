شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانات الموسيقى بين التأجيل و الإلغاء بسبب جائحة كورونا.. آخرها Coachella والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحظ لم يحالف العديد من المهرجانات التى اضطرت لإلغاء الفعاليات أو تأجيلها لعدة مرات منذ العام الماضى بسبب انتشار وباء كورونا وهو الأمر الذى يشعر الكثير متابعى هذه المهرجانات بحالة من الأحباط، و آخر المهرجانات الملغاة مهرجان "Coachella" الموسيقى الشهير الذى تحتضنه ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث أعلن القائمون على مهرجان "Coachella" لعام 2021 عن إلغاء الفعاليات وذلك للمرة الثالثة، ولم يتم حتى الآن الإعلان اذا كان هناك موعد جديد وهل ستعاد جدولة الفعاليات ام لا وهو ما يجعل متابعو المهرجان يشعرون بحيرة شديدة بعد الكشف عن الخبر.

وكان من المقرر انطلاق المهرجان فى شهر أبريل قبل إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك بالرغم من إقامة فعاليات المهرجان السنوى فى الهواء الطلق.

وظل المهرجان يجذب مئات الآلاف من المعجبين إلى صحراء كاليفورنيا، كما شارك به فى السنوات السابقة عدد هائل من نجوم الغناء إضافة الى المشاهير الذين يحرصون على التواجد بالفعاليات سنويا .



كوتشيلا

ولم يكن كوتشيلا هو المهرجان الوحيد الذى الغيت فعالياته خلال الساعات القليلة الماضية لكن أيضا تم الغاء فعاليات مهرجان "Stagecoach Country Music Festival " لعام 2021 والذى كان سيقام أيضا فى شهر أبريل المقبل .

وعن إلغاء اثنين من أهم مهرجانات الموسيقى "Stagecoach Country Music Festival " و "Coachella music festival " قال كاميرون كايزر، مسؤول الصحة فى مقاطعة ريفرسايد " تم إلغاء مهرجان كوتشيلا ومهرجان Stagecoach للموسيقى الريفية وجاء الإلغاء بهدف تقليل احتمالية التعرض لإصابة بفيروس كورونا، و خاصة أن عدد الحضور عادة يكون ضخما جدا إضافة الى طبيعة المكان .