شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ هنيدى: في يوم ميلادك الحياة زادت خفة دمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد سعد على تهنئة النجم محمد هنيدي بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم وكتب سعد على صفحة الإنستجرام "في يوم ميلادك الحياة زادت خفة دمها".





ويحتفل نجم الكوميديا محمد هنيدي، بعيد ميلاده، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير، والذى استطاع أن يعيد السينما الى مكانتها مرة أخرى بعد سقوطها في أواخر التسعينات فهو فتح لجيله المجال لتحقيق النجاح، وأستطاع أن ينجح في كل أدواره التي قدمها للجمهور ولم يكن هذا النجاح من فراغ فهو كان الشاب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته وبدأت بأدوار بسيطة في السينما حتى أصبح من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى.

وفى سياق آخر، طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

وأشاد أحمد سعد بالمطرب وائل الفشني قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".

وطرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.

وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق.