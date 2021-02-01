شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الفانتازيا Pinocchio يحقق إيرادات تصل إلي 22 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني إيرادات حول العالم وصلت إلي 22 مليون دولار، ويدور عن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلي طفل حقيقي.

الفيلم بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي وروكو باباليو وماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي ودافيد ماروتا وماسيميليانو جالو وجيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.

وقال المخرج الإيطالى ماتيو جاروني " المؤلف الإيطالي أخذ طريقًا مختلفًا من خلال السعي المتعمد لصنع فيلم عائلي رئيسي، وإن كان مع طابعه الشخصي، حيث أنه بالنظر إلى أفلامي السابقة، قد يكون هناك ميل للناس للاعتقاد بأن" بينوكيو "يمكن أن يكون مظلمًا أو عنيفًا، ولكن بدلاً من ذلك، إنه فيلم خفيف ومشرق".