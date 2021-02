شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب العالمى Double K عن عمر يناهز 43 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى النجم العالمى Double K عضو فريق الهيب هوب الشهير "People Under The Stairs " وذلك عن عمر يناهز الـ ( 43 عاما وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها: "جارديان" و"رولينج ستون" و"شوك " وغيرها، وأشارت التقارير التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية أنه لم يٌعلن حتى الآن عن سبب وفاة النجم الشهير Double K الذي يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم.

يذكر أن Double K قام بتأسيس فريق الهيب هوب الشهير " People Under The Stairs " مع كريستوفور سيزر بورتوجال "Thes One" في لوس أنجلوس في عام 1997، وأصدرا ألبومهما الأول "The Next Step" في العام التالي ، واستطاع الفريق أن يحقق سلسلة طويلة من النجاحات في عالم صناعة الموسيقي، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها الفريق: " The Next Step " و " The L.A. Song " و " Acid Raindrops " وغيرها .