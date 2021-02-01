فن ومشاهير

وفاة المطرب العالمى Double K عن عمر يناهز 43 عاما

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القاهرة - سامية سيد - توفى النجم العالمى Double K عضو فريق الهيب هوب الشهير "People Under The Stairs " وذلك عن عمر يناهز الـ ( 43 عاما وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها: "جارديان" و"رولينج ستون" و"شوك " وغيرها، وأشارت التقارير التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية أنه لم يٌعلن حتى الآن عن سبب وفاة النجم الشهير Double K الذي يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم.

يذكر أن Double K قام بتأسيس فريق الهيب هوب الشهير " People Under The Stairs " مع كريستوفور سيزر بورتوجال "Thes One" في لوس أنجلوس في عام 1997، وأصدرا ألبومهما الأول "The Next Step" في العام التالي ، واستطاع الفريق أن يحقق سلسلة طويلة من النجاحات في عالم صناعة الموسيقي، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها الفريق: " The Next Step " و " The L.A. Song " و " Acid Raindrops " وغيرها .

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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