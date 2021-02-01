شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة بوليوود أنوشكا شارما تكشف صورة ابنتها لأول مرة منذ ولادتها قبل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت نجمة بوليوود أنوشكا شارما صورة لمولودتها الجديدة لأول مرة، بعد ولادتها الشهر الماضي، وظهرت في الصورة برفقة زوجها لاعب الكركيت فيرات كوهلي، دون أن تظهر وجه طفلتها، مشيرة إلى أنهما أطلقا عليها اسم "Vamika"، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "لقد عشنا معًا الحب، والامتنان كأسلوب حياة ولكن هذه الصغيرة، ارتقت به إلى مستوى جديد تمامًا".



انوشكا شارما

وتابعت: "الدموع والضحك والقلق والنعيم..هذه المشاعر التي تم اختبارها في غضون دقائق في بعض الأحيان.. النوم كان بعيد المنال لكن قلوبنا ممتلئة. نشكركم جميعًا على رغباتكم وصلواتكم وطاقتكم الطيبة"، وكان فيرات كوهلي قد أعلن الشهر الماضي خبر ولادة ابنته، حيث وجه رسالة شكر فيها المعجبين، ودعا إلى احترام خصوصية أسرته.



انوشكا وعائلتها

وتعتبر تجربة فيرات كوهلي لاعب الكركيت الهندى، ونجمة بوليوود أنوشكا شارما، مصدرإلهام للكثيرين في العصرالحديث ، خاصة بعد تبادلهما وعود الزواج بعد 4 سنوات من الخطوبة، فقد كان لكل منهما علاقات حب عديدة من قبل، لكن إيمانهما بالحب الأبدي يربطهما في خيط جميل من المودة والالتزام.

يذكر أن الممثلة الهندية أنوشكا شارما عرفت بتمثيل أنجح الأفلام البوليودية مثل " Rab ne bana di jodi ، P.K ، Ae Dil Hai Mushkil ، Band Baja Bharat ، أما عن الممثل الهندى سيدارث مالهوترا فقد عرف من خلال انجح الافلام البوليودية مثل " Student of the year 1 ، Hasee Toh Phasee ، Brothers " ، وسوف نراه قريباص أيضاً مع الممثلة الهندية بارينيتى شوبرا فى فيلم Jabariya Jodi فى شهر يوليو القادم.