شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط للالتحاق بفرقة الخليج 365 المسرحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحددت 3 شروط للالتحاق بفرقة الخليج 365 المسرحية التي سيتم تكوينها عقب الاختبارات التي سيجتازها المتقدم للالتحاق بالفرقة وهي :

ألا يقل العمر عن 17 سنة التسجيل بالاسم والهاتف عبر صفحة الخليج 365 - فن وثقافة تحضير مشهد تمثيلي لا يزيد عن 5 دقائق

ومازال باب التقديم مفتوحا حتي يوم 10 فبراير لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن ويتم حاليا تشكيل لجنة متخصصة لاختيار أفضل العناصر من المتقديمن ليكونوا النواة الأولية لتكوين الفرقة المسرحية ويتبعها فيما بعد تقديم مشاريع مسرحية متعددة ومتنوعة .

وأعلن مركز ”الخليج 365” للثقافة والفنون والتنوير، عن تكوين فرقة مسرحية تهدف إلى تقديم سلسلة أعمال مسرحية تنويرية تقدمها فى كل محافظات مصر وتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسير إنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.

مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير يسعى إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، تشمل: نشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسير إنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوى، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.