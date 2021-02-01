شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا على مسرح المجاز "خورفكان" بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة شيرين عبد الوهاب إلى عالم الحفلات بعد غياب طويل ابتعدت فيه عن الحفلات الجماهيرية بسبب انتشار جائحة كورونا، ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح المجاز "خورفكان" بالشارقة الإمارات.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت أيضًا في الآونة الأخيرة، كليب أغنية "مصر أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وقد هنأت فيها الشعب المصري وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد، وقد هدفت الأغنية أيضًا للترويج للسياحة في مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار

ومن ناحية أخرى كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ آخر أغانيها "مش قد الهوي" والتي قدمتها أبريل الماضي، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشر رحيم، صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "انتظرونا قريبًا إن شاء الله".