شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعد معجبا من ذوى الاحتياجات بمقابلته.. ويدعو أخرى لمشاركته فى حفله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم تامر حسنى على أحد معجبيه من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي طلب مقابلته، حيث أعاد نجم الجيل نشر فيديو للشاب عبر خاصية "ستورى" بحسابه فى موقع "إنستجرام"، والذى قال فيه: "نفسي أشوفك أنت بجد عظيم ربنا يحميك نفسي أقابلك.. ده خامس فيديو أعملهولك ومش هيبقى آخر فيديو، وأنا ذوى احتياجات خاصة، وأنا بحبك.. وكل حفلاتك بحضرها"، ليرد عليه نجم الجيل، قائلا: "يا حبيب قلبي أنا آسف أنا لسه شايف الفيديو ده حالا.. وبشكرك على كل كلامك.. وإن شاء الله أشوفك قريب.. وربنا يكرمك وتحقق حلمك وأقدر أساعدك يارب يا حبيبي".

كما وعد واحدة من معجباته بمشاركتها له في حفله المقبل، وذلك بعد إبداعها فى عزف إحدى أغنياته فى مقطع فيديو نشره أيضًا عبر ستوري حسابه على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "إيه حلاوتك دى.. انتي معايا الحفلة الجاية".



تامر حسني

وكان النجم الكبير تامر حسنى، قد استجاب لمعجبة تمنت مقابلته، وتم إعداد اللقاء بينهما عن طريق المقربين منها دون أن تعلم هى، والمعجبة تدعى بيرهان عادل كانت قد تعرضت لحادث أليم نتج عنه وفاة والدتها، وتسبب فى فقدانها الذاكرة لفترة وشلل تام، وكان حبها وتأثرها بنجمها تامر حسني بمثابة الداعم الأكبر لشفائها.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما انتي فرحانة بمقابلتي وبكتييييير كمان والله".