شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم بيلى إيليش الجديد يضم 16 أغنية و"لسه محدش يعرف اسمه"..اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى دائما النجمة العالمية بيلى إيليش لإثارة حماس محبيها و عشاقها، فقد تحدثت النجمة البالغة من العمر ( 19 عام ) مع معجبيها من خلال جلسة "Q&A " على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " لتكشف عن واحدة من أسرار ألبومها الغنائى الجديد الذى لم تكشف عن اسمه حتى الآن، وسألت إحدى المعجبات عن عدد الأغنيات التى سيضمها الألبوم الجديد لبيلى إيليش لتفاجئه النجمة الشهيرة بصورة باللون الأسود فارغة مكتوب عليها بالأرقام من 1 إلى 16 ، وهو الخبر الذى أسعد الكثير من عشاق ومحبى النجمة الشهيرة .

يذكر أن بيلى إيليش أطلقت مؤخرا أغنية دويتو تحمل عنوان "Lo Vas A Olvidar" مع النجمة العالمية روزاليا، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنها كتبت السطر الأخير من الأغنية بمساعدة عائلتها، ففى حديث بيلى إيليش لزين لوى على Apple Music ، كشفت إيليش أنها طلبت المساعدة ليس فقط من شقيقها والكاتب المشارك الأساسى معها فينياس أوكونيل ، ولكن طلبت أيضا المساعدة من والدتها ووالدها وصديقة فيناس أيضا، حيث قالت إيليش: "فى الحقيقة أمى وأبى وفينياس وأنا وصديقة فينياس "كلوديا" نزلنا جميعا إلى الاستوديو وركزنا على إنجاز الجملة الأخيرة".