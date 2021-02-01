شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "One Kiss" للنجمة دوا ليبا يتجاوز 700 مليون مشاهدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترن اسم النجمة العالمية دوا ليبا بتحقيق النجاحات في عالم صناعة الموسيقي والغناء ، وذلك بفضل موهبتها الفريدة و المذهلة التي جعلتها واحدة من أهم نجوم الغناء في العالم منذ بداية مرحلة العشرينات، ومازالت دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عام ) تحقق المزيد من النجاحات بكليبها " One Kiss " الذي اطلقته عام 2018 وتعاونت فيه مع كيلفن هاريس، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 700 مليون مشاهدة إضافة الي 3.7 مليون LIKES حتى الآن.

يذكر أن دوا ليبا واجهت مؤخرا لسلسلة من الانتقادات وذلك بعد أن طلبت من جمهورها "البقاء فى المنزل" أثناء الإغلاق الأول لكنها لم تنفذ نصيحتها على نفسها، بل سافرت فى جميع أنحاء العالم، ومن المعروف أن دوا ليبا تعلم جيدا كيف تستمتع مع صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد، وكان سفرها مع أنور وعدد من أصدقائها وسط جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " للمكسيك أمرا مثيرا للجدل فقد كتب المعجبون فى التعليقات أن " السفر غير ضرورى حيث يعرضنا جميعا لخطر الإصابة"، فى حين علق آخرون على رفض أنور حديد فكرة لقاح فيروس كورونا.