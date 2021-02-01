فيديو| كيف دخل محمد هنيدي مجال التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم الاثنين 1 فبراير، عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الـ 56.

في هذه السطور نستعرض لكم كيف دخل محمد هنيدي مجال التمثيل.

قال الفنان محمد هنيدي، إن حياته العملية بدأت بحب كرة القدم وسعيه ليكون لاعبًا لكنه لم ينجح في تحقيق هدفه، ودخل كلية الحقوق وتوقع له والده أن يكون وكيل نيابة ثم قاضيًا كبيرًا.

وأضاف هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، أنه فشل أيضًا في كلية الحقوق ورسب بسبب اهتمامه في هذا التوقيت بالتمثيل الذي وجد فيه طريقه.

وذكر هنيدي أنه فضل في بداية حياته المشاركة في أي مشهد يعرض عليه بشرط أن يكون مع مخرجين كبار حتى يترك أثرًا، وشارك بالفعل بمشهدين في فيلم "إسكندرية كمان وكمان" مع المخرج يوسف شاهين الذي نصحه بعدم قبول أي دور دون المستوى، ثم ظهر في مشاهد بأفلام للفنان عادل إمام.

وأشار هنيدي إلى أن أغرب أدواره كان في فيلم "البطل" مع الفنان أحمد زكي، موضحًا أنه كان "تراجيديا" رغم بداية الفيلم بمشهد كوميدي، لافتًا إلى أنه وجد في الكوميديا طريقة الصحيح، والتراجيديا كانت موجودة في بعض مشاهد أفلامه.

وأضاف هنيدي أنه يحب السينما أكثر من التلفزيون بسبب عنصر الوقت، ومن المستحيل أن يعرف أكثر فيلم قريب لقلبه، لكن من أكثر الكواليس التي يحبها كانت في فيلم أمير البحار.

ويشارك حاليا هنيدي في فيلم " الإنس والنمس" بطولة النجوم: منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، وشريف دسوقي، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، وإنتاج الماسة للإنتاج الفني.