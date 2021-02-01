فن ومشاهير

إيكاردي.. أنهى مباراته وصدم بخسارة ثانية في منزله!

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

إيكاردي

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تعرض ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، لسرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، وذلك خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه.

وقال المصدر للصحيفة “تنبه المحيطون (باللاعب) إلى أشياء مبعثرة ومفقودة”.

وأضاف أنه “تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الاشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو”، من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة.

وفتحت محكمة نانتير تحقيقاً بالحادثة، وأوكلت الملف إلى فرقة مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

وكان إيكاردي التحق بصفوف باريس سان جرمان قادماً من إنتر ميلانو الإيطالي على سبيل الاعارة في سبتمبر عام 2019، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً في وقت لاحق.

وكان إيكادري شارك أساسياً في صفوف تشكيلة سان جرمان التي سقطت أمام لوريان 2-3 في الدوري الفرنسي الأحد، في أول خسارة رسمية لمدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا