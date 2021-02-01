الموت يفجع مايا نصري في جدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: فجع الموت الأحد، الفنانة مايا نصري، بعدما أعلنت وفاة جدتها من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”، حيث نعت النجمة اللبنانية جدتها بكلمات مؤثرة.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة مع جدتها وكتبت قائلة: “حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم راح اشتقلك تيتا..”.

يذكر أن آخر مشاركات مايا في السينما كانت من خلال فيلم ريما وتقاسمت بطولته مع الفنان محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

وكانت مايا نصري قد غابت عن السينما فترة كبيرة بعدما قدمت فيلم “كود 36” مع الفنان مصطفى شعبان والذي عرض منذ عدة سنوات لتعود منذ عامين لتقديم فيلم “قسطي بيوجعني” مع الفنان هاني رمزي، إلا أنها اختفت عن الساحة مرة أخرى حتى عادت لتقدم فيلم “ريما” والذي عرض في دور العرض منذ شهرين تقريباً.

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