كرم بورسين يصدم الجمهور ويطلّ بفستان الزفاف لدعم المساواة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تسبّب النجم التركي كرم بورسين ضجّة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره بمشهد صادم في مسلسل “بالضبط بالضبط” الذي تشاركه في بطولته الممثلة نيلبري شاهين.

المشهد يظهر من خلاله كرم وهو يرتدي فستان الزفاف بينما ظهرت نيلبري وهي ترتدي بدلة للرجال وتضع شاربًا على وجهها وقد تسبب الأمر بانتقادات كبيرة.

نيلبري ردّت على هذه الإنتقادات وقالت: “هناك تمييز بين الرجل والمرأة. كرم وكاتب المسلسل يعلقان كثيراً بشأن هذا الموضوع ، وأرادا التوضيح بأن يمكن للمرأة أن تصبح رجلاً ويمكن للرجل بأن يصبح امرأة.. الرجال ليسوا أعلى من النساء”.

ورغم هذا التوضيح إلا أنّ الجدل حول المشهد لا زال مستمراً وقد انتقد البعض الأسلوب غير المنطقي في التعبير عن التضامن مع المرأة.