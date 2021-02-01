تامر حسني يزور معجبة بشكل مفاجىء.. "القصة مؤثرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذب الفنان المصري تامر حسني، اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو مؤثر عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام".

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يزور إحدي معجباته، وتدعى"بيريهان" والتي عاشت قصة صعبة، وتغلبت على المرض.



وروت "بيريهان" في الفيديو قصتها قائلة إنها "فقدت الذاكرة بعد تعرضها لحادث أليم، ولم تكن تتعرف على أفراد أسرتها المقربين مثل والدها وشقيقتها، ولكنها كانت تتذكر حبها لتامر حسني، كما كانت ترفض تناول الطعام دون الاستماع إلى أغنيته (الموضوع فيك).





وأكدت أن الأطباء فقدوا الأمل في شفائها بعد إصابتها بشلل، غير أنها أصرت على المحاولة وهي تأخذ الدعم من أغاني تامر حسني، وبالفعل تحسنت حالتها، وأصبحت قادرة على السير.



وعلق تامر حسني على هذه القصة المؤثرة قائلا:" يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة، وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جداً بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما أنتي فرحانة بمقابلتي وبكتير كمان والله، يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جداً وبدعوات كل اللي شافوا قصتك".

وتابع: "رغم صعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتي له ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها وفقدان ذاكرة لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه، وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك، بشكرك لإرادتك العظيمة للعودة مرة تانية لحياتك الطبيعية، إنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك واخواتك اللي رتبولك المقابلة دي عشان فعلاً هما نِعمَ السند والضهر ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض".