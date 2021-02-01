شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ميلاد الفنانة شهيرة.. تعرف على أول لقاء جمعها بالنجم الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة شهيرة بعيد ميلادها فهي من مواليد يوم 1 فبراير عام 1949، وفى يوم ميلادها نسترجع ذكرياتها مع زوجها الراحل النجم الكبير محمود ياسين وعن أول لقاء جمع بينها وبينه.

وقالت شهيرة فى تصريحات لها سابقة لـ"الخليج 365"، أن أول لقاء كان فى مسرحية جيفارا بالمسرح القومى حينما كان الفنان كرم مطاوع يدعو طلاب وطالبات المعهد العالى للفنون المسرحية فى السنوات الأولى، لمشاهدة محمود ياسين فى المسرحية بالمسرح القومى، وذهب كل الطلاب ما عدا أنا، فى نفس الوقت كانوا يبحثون عن وجه جديد لفيلم "صور ممنوعة" بطولة محمود ياسين، واختارونى للمشاركة فى الفيلم.

واستكملت: كان محمود ياسين عايز سعاد حسنى فى الفيلم، وعندما أخبروه أن ممثلة شابة من معهد الفنون المسرحية ستؤدى الدور، قال: "هاتولى واحدة معروفة مش وجه جديد.. عموما لما نشوف مين دى"، دخلت اللوكيشن سلمت عليه بـ"تناكة" وما عبرتهوش خالص، الموقف ده استفزه لأنه كان وقتها نجم كبير وله معجبات، ولفت نظره إنى "مش مهتمة به" واستمر تصوير الفيلم 5 أشهر خلالها حاول يتقرب منى، وبدأت مشاعر الحب تنشأ بيننا، ودخلت سنة ثانية بالمعهد وأنا متجوزة محمود ياسين.

يذكر أن الفنان محمود ياسين رحل العام الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة ودخل على أثرها المستشفى وتُوفي بعد أيام قليلة.