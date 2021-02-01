شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز عن شقيقه كريم: حالته استقرت وبقى زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، إن حالة شقيقه كريم استقرت للغاية منذ خروجه من المستشفى مساء أمس الأحد، معلقًا: "الحمد لله بقى زى الفل"، مضيفًا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن كريم كان يعانى من أزمة صدرية تنفسية بحسب تشخيص الطبيب المعالج.

وأوضح ابن الراحل محمود عبد العزيز، أن شقيقه كريم محمود عبد العزيز، متواجد فى منزله حاليًا ويمارس حياته بشكل طبيعى، حيث تماثل للشفاء تماما.

كان الفنان كريم محمود عبد العزيز قد قال فى تصريحات سابقة عن إمكانية تجسيده السيرة الذاتية لوالده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى عمل فنى: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتيرة، وأنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى، لأنها بتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".