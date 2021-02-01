شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد هنيدي.. 5 أعمال فنية جمعته بصديق عمره أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجم الكوميديا محمد هنيدي، بعيد ميلاده، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير، والذى استطاع أن يعيد السينما الى مكانتها مرة أخرى بعد سقوطها في أواخر التسعينات فهو فتح لجيله المجال لتحقيق النجاح، وأستطاع أن ينجح في كل أدواره التي قدمها للجمهور ولم يكن هذا النجاح من فراغ فهو كان الشاب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته وبدأت بأدوار بسيطة في السينما حتى أصبح من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى.



محمد هنيدي واحمد السقا

ولفت النجمان محمد هنيدي وأحمد السقا خلال الفترة الأخيرة الأنظار إليهما أثناء تكريم هنيدى في مهرجان الجونة السينمائى، حيث حرص أحمد السقا على الحضور ومشاركة صديق العمر هذا الاحتفال، للتعبير عن مدى الحب والصداقة القوية بينهما، واليوم وفى عيد ميلاد هنيدى نرصد لكم الأعمال الفنية التي جمعت الثنائى منذ بدايتهما.



هنيدي والسقا من فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية

أول هذه الأعمال هو فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية" في عام 1998، والذى يعد وش الخير على كل من شارك فيه وأصبح من نجوم الجيل الحالي، مثل أحمد السقا وهانى رمزى ومنى زكى وغادة عادل وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى وأميرة فتحى وغيرهم.



مسرحية الابندا

ثانى عمل يجمع بين محمد هنيدى وأحمد السقا في مسرحية "الابندا" بنفس عام 1998، وشاركهما في البطولة، علاء ولى الدين، شريف منير، دينا، هانى رمزى، أحمد عيد، وغيرهم، وتدور أحداثها في قالب غنائي كوميدي في حي شعبي يعيش به رمزي الذي يؤلف مسرحية ويحاول تقديمها إلى أهل الحي، إلا أن الضابط شريف يزيل الإعلان الخاص بالمسرحية،



هنيدى والسقا فى فيلم همام فى امستردام

ثالث هذه الاعمال هو الفيلم الشهير "همام في أمستردام" عام 1999 والذى حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة محمد هنيدى وأحمد السقا، أيمن الشيوى، محمود البزاوى، أحمد عيد، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، وغيرهم وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.



مسرحية عفروتو

ليختتم محمد هنيدي واحمد السقا هذا التعاون في نفس عام 1999، من خلال مسرحية "عفروتو"، وشاركهما في البطولة كلا من، حسن حسنى، منى زكى، ماجدة زكى، هانى رمزى، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأقارب تسود بينهم علاقات التعالي والكراهية نتيجة الثراء الفاحش للبعض مقابل فقر آخرين، ويخرج عفريت من إحدى التحف القديمة ويعمل على التفرقة بين أفراد الاسرة التي تحاول التخلص منه.



هنيدى والسقا

وبعد 10أعوام ظهر النجم أحمد السقا ضيف شرف في مسلسل الكارتون "سوبر هنيدى" الجزء الثانى، من بطولة محمد هنيدي، وحنان ترك، علاء مرسى، طلعت زكريا وغيرهم، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج شريف جمال.