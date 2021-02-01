شكرا لقرائتكم خبر عن "قبلة على الخد".. سميرة سعيد وابنها يستعيدان ذكريات صورة من 7 سنين فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر شادى النابلسى، نجل النجمة سميرة سعيد، صورة لهما، عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وظهر شادى في الصورة وهو يقبل والدته سميرة سعيد، على خدها، وكتب فى تعليقه على الصورة التى استعاد بها ذكرياتهما فى إحدى الرحلات إلى فرنسا: "باريس قبل 7 سنوات.. الوقت يمضى".



سميرة سعيد وابنها

ودائما ما ينشر شادى النابلسى، صورا له مع والدته في مراحل زمنية مختلفة، موجها لها الشكر والثناء على ما قدمته معه خلال حياته، حيث كتب سابقا: "مع تقدمى فى العمر، أدركت كم أنا محظوظ لوجود مثل هذا الشخص فى حياتى.. التضحيات التى بذلت لى لأعيش حياة سعيدة بدون قلق أو هموم.. الأبوة والأمومة ليست مهمة سهلة وهى أكبر مسئولية يمكن لأى شخص تحملها".

وعلى جانب آخر، تتعاون سميره سعيد مع الملحن بلال سرور في أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم" متاهة"، من كلمات شادي نور، وتوزيع هانى ربيع، ومكس ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.