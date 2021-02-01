شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى فى صورة من كواليس "نجيب زاهى زركش" بعد شائعة إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم يحيى الفخرانى مشاهد من مسلسله "نجيب زاهى زركش"، وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من التصوير، حيث صور 80% من الأحداث، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض فى شهر رمضان.



كريم عفيفى

ونشر الفنان كريم عفيفى، صورة عبر حسابه على انستجرام، من كواليس مسلسل "نجيب زاهى زركش"، حيث ظهر في الصورة النجم يحيى الفخرانى، ليكون هذا هو الظهور الأول له بعد شائعات كانت قد انتشر خلال الأيام الماضية تزعم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر النجم يحيى الفخرانى يتوسط فريق العمل، وبصحة جيدة، مما ينفى كل الشائعات التي طاردته خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما كانت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخرانى، قد نفت، قبل يومين، إصابة زوجها بفيروس كورونا، وأكدت أن تلك اخبار ليس لها أي أساس من الصحة، ولفتت إلى أن يحيى الفخرانى يقوم بتصوير عملة الفني ومستمر طوال الأسبوع ، لافتة إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية بمواقع التصوير.

يُذكر أن النجم الكبير يحيى الفخرانى قد بدأ تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهى زركش" ليكون أول مسلسلات رمضان 2021 فى أماكن التصوير، حيث وضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل لرغبة الفخرانى فى عدم التصوير بالشهر الكريم.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى عائلى.