شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد أحمد داود: أطيب وأحن زوج وأب فى الدنيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد داود الـ38، فهو من مواليد يوم 30 يناير 1983، وذلك فى احتفال بسيط يجمعهما مع أبنائهما، بعمل تورتة مميزة له تضم أبرز أهتمامته وهي مشاهدة المباريات، ونشرت صور وفيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد جميل ولذيذ لأطيب وأحن زوج وأب في الدنيا.. قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل ليك وأنت قاعد عليه وبتتفرج علي ماتش".



علا رشدي



عائلة أحمد داود وعلا رشدي

كما وجه داود رسالة شكر لزوجته، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"شكرًا لكى على جعل عيد ميلادي دائمًا مميزًا للغاية..أحبك يا سانتوتي" ، فيما نشر أيضا صور لرسائل ورسومات بخط أبنائه احتفالا بعيد ميلاده.



احمد داود



رسالة ابنة داود



رسم ابناء داود



رسومات ابنائه

وكانت الفنانة علا رشدي شاركت جمهورها ومتابعيها بجانب من معاناتها مع أبنائها خلال تلقي دروسهم عن بعد فى المنزل "أونلاين"، عقب القرار بتوقف الدراسة في المدارس خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا، وأظهر الفيديو التي نشرته علا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لعب أبنائها أثناء المذاكرة أونلاين وعدم التركيز خلال الدروس، مؤكدة أن هذا حال جميع الأمهات بالوقت الحالي، قائلة: "أنا متأكدة إن الأمهات زيى بالظبط بيستمتعوا بأحلي لحظات حياتهم مع الأونلاين ليرنينج في البيت.. احنا لسه في تاني يوم".

وكانت قد كشفت عن حقيقة الأخبار التى أكدت إصابتها هى وزوجها أحمد داود، بفيروس كورونا، حيث أكدت خلال فيديو أنها خلال الفترة الماضية عاشت مغامرات مع كورونا، حيث حرصت فور عودتها من الجونة على إجراء اختبار مع زوجها الفنان أحمد داود للتأكد من حالتهما.