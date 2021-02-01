شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وأسرة مسلسل "موسى" في أسوان لمدة 4 أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله "موسى" إلى مدينة أسوان صباح الأحد، لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك ضمن أحداث المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يستغرق التصوير هناك في أسوان 4 أيام ، ثم يعود فريق العمل للقاهرة ويستأنف التصوير مباشرة لسرعة إنجاز الديكورات الأساسية ، وسافر عدد كبيرمن الفنانين، وعلى رأسهم محمد رمضان، رياض الخولى، وصبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر، اعتاد محمد رمضان، قبل عرض أى عمل فنى، نشر صور من كواليس التصوير، وتشويق جماهيره ومتابعيه، ومنذ بداية تصوير مسلسل "موسى" وهو حريص علي ذلك مع جمهوره، حيث نشر مجموعة صور خلال استعراض مهارته مع الحصان، وصور أخرى تجمعه بمخرج العمل ومؤلفه وخلال استعداده لأداء أحد المشاهد.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.