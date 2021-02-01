شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم جاسوسة فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة إنجى المقدم فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد دور جاسوسة خلال الحلقات بجانب عز، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من مراحل المونتاج وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل استعدادًا للعرض فى شهر رمضان.

بينما يجسد عز في المسلسل دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى تشارك إنجى المقدم فى مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويعرض فى شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز فى المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل إخراج بيتر ميمي، وتأليف هانى سرحان وانتاج شركة سينرجى.